Bedrijven KroeseWevers schieten werknemer te hulp: van 2600 euro extra salaris tot geld voor duurzamer huis

Accountantskantoor KroeseWevers (400 medewerkers met vestigingen in Enschede en Oldenzaal) kreeg applaus van zijn accountants en adviseurs toen tijdens een digitale update directievoorzitter Eric Hutten een salarisverhoging aankondigde van 2600 euro bruto per jaar. „Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen dat het onze medewerkers goed gaat, in het bijzonder omdat zij ervoor zorgen dat het ons goed gaat. Daarom komen we hen per direct tegemoet in de gestegen kosten voor levensonderhoud.”