Begin met FC Twente-trainer Ron Jans niet over een uitcomplex: ‘Ik word een beetje kriegelig van altijd dezelfde vragen’

Enexis verkoopt dochterbe­drijf: 1,1 miljard voor elektrici­teits­net en 20 miljoen euro voor Overijssel

Elektrisch rijden, gasloze huizen, zonnepanelen en windmolens. We gaan de komende jaren fors meer elektriciteit opwekken en gebruiken. Dat vraagt een grote investering in het elektriciteitsnet. Enexis, verantwoordelijk voor het net in onder meer Twente, zet daarin een grote stap door dochterbedrijf Fudura voor 1,1 miljard euro te verkopen.

23 januari