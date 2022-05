Bekend zalencentrum Gerritsen in Enschede is na 90 jaar verleden tijd: ‘Heb het er heel moeilijk mee’

Herman en Jenny Gerritsen zijn beiden in de 60. De leeftijd van de derde generatie Gerritsen was een van de redenen dat ze er na 32 jaar, met pijn in het hart, mee stopten. Het pand was hun oudedagvoorziening, zegt Herman. „We kregen de kans het te verkopen. Die hebben we gegrepen, want het is maar de vraag of we ook een koper zouden hebben als we over een tijdje officieel met pensioen gaan.”