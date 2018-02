Belg probeert Koeweits gezin met vijf kinderen Nederland in te smokkelen

Video Willen Enschedeërs fietsen voor een ov-chipkaart?

13 februari ENSCHEDE - De gemeente Enschede probeert via alle mogelijke manieren uitgeroepen te worden tot Fietsstad van Nederland in 2020. De laatste truc uit de trukendoos is een ov-chipkaart met 10 euro saldo, voor Enschedeërs die kunnen aantonen dat zij minstens 15 keer per maand de fiets pakken. Is dit de manier om Enschedeërs aan het fietsen te krijgen?