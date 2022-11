Ben (65) uit Enschede zag de hel door zijn geaardheid: ‘Ik strijd tot mijn laatste snik voor homovriendelijke samenleving’

„In mijn profiel op Twitter staat ‘Hengelse Windbuul’, ik kom dus uit Hengelo. Ik ben redelijk snel naar Enschede verhuisd, heb om allerlei redenen via Raalte, Deventer en Hengelo wat omzwervingen gemaakt en woon alweer jaren in de stad. In het begin van de jaren 70, toen ik mijn seksuele geaardheid ontdekte, was Enschede veel meer een stad voor homo’s dan Hengelo. Je had De Springstal, een homokroeg aan de Noorderhagen, en later ’t Bölke. Dat was zo ongeveer mijn tweede huis.”