‘Ben ik geopereerd of niet?’ Dat gaan patiënten zich afvragen, nu ziekenhuis MST in Enschede 35 nepoperaties gaat uitvoeren

Smeren tegen huidkanker: ’t Achterhof in Enschede deelt ‘insmeer­bars’ uit aan onderne­mers

ENSCHEDE/HENGELO - Uv-straling, dé boosdoener van huidkanker. Elke week ziet Anouschka Roerink van huidinstituut ’t Achterhof wel iemand met huidkanker in haar salon, zonder dat de mensen zich hier bewust van zijn. Daarom staan er vanaf deze week de eerste insmeerbars in Enschede. „Het is echt bizar hoe slecht mensen op de hoogte zijn van wat uv-straling met de huid doet.”

6 juli