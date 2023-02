Benedenverdieping van woning in Enschede verwoest door brand

Voormalig docent Orlando Neslo uit Enschede omgekomen bij aardbeving in Turkije

Een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije is de 71-jarige Orlando Neslo uit Enschede. Zijn dochter Jacqueline heeft dat dit weekend bevestigd. Het lichaam van de voormalige leraar natuur- en scheikunde werd zaterdag gevonden onder het puin van een wooncomplex in Antakya.