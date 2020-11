Beschonken vrouw (29) rookt in vliegtuig en sloopt cel

Politie­agent mishandeld bij aanhouding op Van Lochem­straat in Enschede

14 november ENSCHEDE - Bij een aanhouding op de Van Lochemstraat in Enschede deze zaterdagmiddag is een politieagent mishandeld, schrijft de politie Enschede op Facebook. De man in kwestie werd aangehouden in verband met overtreding van het gebiedsverbod.