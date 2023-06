Betekent ChatGPT het einde van geschreven werkstukken? ‘Een academisch geschoolde docent kan wél het verschil zien’

LIVE Europese play-offs | FC Twente met afzwaaien­de Wout Brama tegen Sparta in strijd om Europees ticket

De afgelopen twee jaar schopte de ploeg die de Europese play-offs won het ver in de Conference League. In het seizoen 2021/22 bereikte Feyenoord de finale, afgelopen seizoen strandde AZ bij de laatste vier. Het ticket voor de voorronde van de Conference League gaat naar FC Twente of Sparta. Donderdag werd het 1-1 in Rotterdam. Hoe verloopt de beslissende return? De aftrap in de Grolsch Veste, die vanwege de zinderende hitte vandaag is omgetoverd tot een bakoven, is om 14.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.