Beter leren omgaan met computers bij cursus van FC Twente: ‘Uit frustratie bijna de laptop door het raam gesmeten’

ENSCHEDE - Medewerkers van sponsors of supporters van FC Twente krijgen de kans beter om te gaan met computers. De voetbalclub biedt samen met het ROC van Twente en de Stichting Scoren in de wijk de cursus ‘Knooi’n op de computer’ aan. De cursus duurt negen weken en is vier keer, in de Ontmoetingsruimte Scoren in de wijk in het stadion De Grolsch Veste.