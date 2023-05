Bevrij­dings­fes­ti­val in Enschede niet stilgelegd vanwege noodweer: ‘Het is beheersbaar’

Het bevrijdingsfestival in Enschede wordt ondanks het noodweer niet stilgelegd. Volgens de organisatie is de situatie op dit moment beheersbaar en is een groot deel overdekt. ,,We blijven het in de gaten houden.”