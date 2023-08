Verdreven van ondergelo­pen camping: Hengeloos gezin slaapt nachten met 100 mensen in een sporthal

Ze zouden veilig zijn op de camping, werd Jenny en Daniël Pierik verzekerd. Niets bleek minder waar. Het Hengelose gezin moest hals over kop haar spullen pakken vanwege de zware overstromingen in Slovenië. De familie bracht de afgelopen nachten met zeker honderd anderen door in een sporthal. Jenny: „We zijn doodmoe.”