Spelers uit heel Twente doen mee aan bijzondere voorstel­ling over dorpspas­toor Osse, de geestelij­ke die in Beckum een onuitwisba­re indruk achterliet

Beckum is in de ban van Osse, petret van ’n pestoor. Donderdag is de première van de jubileumvoorstelling van de toneelvereniging Levenslust. „Om de druk te verdelen hebben we gekozen voor een jonge en een oude pastoor Osse.”