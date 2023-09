Bewoners illegale studio’s in havengebied Enschede hebben biezen gepakt

20-jarige ziek naar huis, maar dan gaat het helemaal mis op beruchte N35: ‘Heel triest geval’

De 20-jarige man die donderdag verongelukte op de N35 bij Enschede, had zich even daarvoor ziek gemeld bij zijn werkgever en was op weg naar huis. Hoe kon het - niet voor het eerst - zo misgaan op dit stuk asfalt? „Maak er alsjeblieft een 80 kilometerweg van.”