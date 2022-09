Bewoonster met 840 hennepplanten in Enschedese tussenwoning: ‘Ik ben mooi dom geweest’

Tien maanden cel voor Enschedese ‘beroeps­fiet­sen­dief’

ENSCHEDE/ALMELO - De toekomst van fietsendief Remy V. (32) uit Enschede is somber. Niet alleen door de kankercellen in zijn lichaam, maar ook omdat hij niet van andermans fietsen af kan blijven. „Als ik niet aan geld kan komen, dan is het niet raar dat ik steel. Toch?”

16 september