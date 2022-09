Bij de dood van een dochtertje

Exploitant IJsbaan Twente stopt; ijshal tot april 2023 gegaran­deerd open, maar daarna toekomst onzeker

ENSCHEDE - Donkere wolken boven de IJsbaan Twente. Exploitant PCH Groep stopt er definitief mee. Het bedrijf en de gemeente Enschede hebben daarover dinsdag een akkoord bereikt. Enschede schiet financieel te hulp, waardoor een dreigend faillissement is afgewend. Er is nog geen nieuwe exploitant in beeld.

30 augustus