Bij Enschede gepakte Duitsers reden met gestolen kentekenplaten, mogelijk meerdere diefstallen op kerfstok

Internatio­naal publiek geniet op Hardfest: ‘Dit kennen we in Spanje niet!’

Sicknite bijt mainstage het spits af van Hardfest. ,,Dit is het ultieme beuken. We komen hier al jaren, maar vooral omdat het een supergezellig festival is, zegt de 34-jarige Sven, die met zijn vriendengroep uit Emmercompascum en Ter Apel naar Enschede is gekomen.