Bij Margarita Jeliazkova is de argwaan van de vluchteling nooit ver weg: ‘Bij een uniform dacht ik: ze moeten mij hebben’

Plovdiv

„Het is eigenlijk toeval dat ik in Plovdiv, na Sofia de grootste stad van Bulgarije, ben geboren. Mijn ouders komen uit Elhovo, een stadje met zo’n 10.000 inwoners in het zuidoosten. Toen mijn moeder zwanger was van mij, stond mijn oma erop dat ze in Plovdiv zou bevallen. Ze was van de controle en wilde er zeker van zijn dat er niks mis zou gaan. Plovdiv is trouwens een prachtige eeuwenoude stad, waar ik ook nog heb gestudeerd.”

Houd je kleren aan

„Ik kom uit een vluchtelingenfamilie. De oorsprong ligt in de vluchtelingengolf van Bulgaren rond 1925 uit Griekenland en Turkije, die vele generaties gevormd. Mijn oma zei altijd voor dat je ’s nachts moest slapen met je kleren aan. Niet in pyjama, je moest er op bedacht zijn dat er ieder moment op de deur kon worden geklopt. Wees erop voorbereid dat je altijd moet kunnen vluchten, zei ze. Dat gevoel, die angst, leefde vooral in 1968. Ik was een jaar of 4, het was de tijd van de Praagse Lente, toen we ook in Elhovo ’s nachts de tanks voorbij hoorden bulderen.”