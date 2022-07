Binnen een jaar nieuwe wijk uit de grond gestampt: Enschede krijgt er 200 woningen bij, ‘tijdelijk’ voor dertig jaar

Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen bij bedrijven Gerard Sanderink

ENSCHEDE/AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar de ondernemingen van Gerard Sanderink. Doel van dit onderzoek is om te kijken of ingrijpen door de Ondernemingskamer noodzakelijk is. Dat is vandaag aan het personeel van Centric, Oranjewoud en DSS meegedeeld.

9 juli