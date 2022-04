Binnenkijken in een van de oudste panden van Enschede: van ‘uitgeleefde bende’ naar strak kantoor

Floor uit Enschede is non-bi­nair: ‘Geen man, geen vrouw, ik ben een blanco blaadje’

ENSCHEDE - Geen man, geen vrouw, maar non-binair. De zoektocht ernaartoe was lang, maar Floor Vinke is eruit. Het hokje waarin hen* past is genderneutraal. De Saxion-student maakte er een documentaire over. „Mijn ouders vinden het lastig dat ik niet langer hun dochter ben, maar hun kind.”

17 april