Bjorn uit Enschede kon zijn tuin kopen, teruggeven of… Nee, een andere keus had-ie niet

Enschedese redder van zeker 1200 Joden krijgt plek in vernieuwd Verzetsmu­se­um Amsterdam

ENSCHEDE - De Enschedese predikant Leendert Overduin krijgt eindelijk een plek in het Verzetsmuseum Amsterdam. Het museum wordt gemoderniseerd en vervangt na 23 jaar z’n vaste tentoonstelling. In de nieuwe expositie is voor het eerst aandacht voor Overduin die zeker 1200 Joden uit handen van de nazi’s hield.

3 oktober