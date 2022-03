Bloem is in Twentse supermarkten zo goed als uitverkocht en ook zonnebloemolie is bijna niet te krijgen

video Enschedeër Michel Wiggers (53) stemde nog nooit bij gemeente­raads­ver­kie­zin­gen: ‘Eindelijk kan ik mijn stem laten gelden’

Hij is 53, maar bracht nooit eerder zijn stem uit bij gemeenteraadsverkiezingen. Michel Wiggers emigreerde als 13-jarige met zijn ouders en broers naar Canada. Na tijdelijke woonadressen in onder andere Tsjechië en Engeland woont hij sinds een paar jaar in Enschede. Woensdag stemt hij voor het eerst op het lokale gemeentebestuur. „Eindelijk kan ik mijn stem laten gelden.”

16 maart