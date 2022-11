Boa’s zoeken in vuilnis naar adressen afvaldumpers in Enschede en wij gingen mee: ‘Dit kost ze 95 euro’

Rubriek Recht en Rechtvaardigheid Een dochter met ernstige brandwon­den en daarna een lange weg naar schadever­goe­ding

Rechters geven met hun vonnissen grenzen aan. Wanneer wordt een simpele handeling onrechtmatig en is correctie vereist? In deze rubriek over rechtspraak neemt oud-docent recht en geschiedenis Bert Jannink uit Enschede u mee naar bijzondere uitspraken. Bijvoorbeeld de tragedie rond een kantinedienst.

27 november