Bobbi uit Enschede scoort met bijzondere kunst: van maandverband tot bloot, maar zonder hoofd

Op het schilderij zie je iemand met een kort rokje en behaarde benen. Wat denk je dan? De meeste mensen zeggen dat dit een meisje is, vertelt kunstenares Bobbi Essers over haar eigen werk. „Nou nee, dat is het dus niet. Maar het is niet aan mij om dat te benadrukken. Daarom schilder ik ook geen hoofden, want dat leidt alleen maar af.” Op weer een ander werk, zie je een maandverband. Met bloed. Verder veel lijven en veel bloot. De ene keer schildert Bobbi heel natuurgetrouw, de andere keer kun je als kijker eindeloos fantaseren. Je zou haar werk confronterend en misschien zelfs provocerend kunnen noemen. Anders dan anders is het zeker.