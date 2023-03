Bon Boys naar kwartfinales in districtsbeker

10 JAAR IN HERINNERING Kim Vollen­broek uit Hengelo ziet na het grote verlies partner en vader voortleven in kleine Jim (5)

Kim Vollenbroek staat twee keer in In Herinnering. De Hengelose begeleidt de uitvaart van vader Jimmy (64), kleurrijk reisregelaar. Na een motordrama met haar partner Niels (45) op de Mont Ventoux loopt Kim achter de baar. Ze heeft hun baby van 10 maanden op de arm. In Jim, nu 5 jaar, leven haar vader en haar geliefde voort. Rouw in het kwadraat? ,,Je gaat meer relativeren.”