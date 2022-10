Foto’s van je wc en slaapkamer eisen voor WOZ-waarde, mag dat wel? PVV en D66 willen spoeddebat

ENSCHEDE - Waarom worden inwoners gedwongen foto’s te maken van de binnenkant van hun huis? En hoezo, wettelijk verplicht? Twee vragen van respectievelijk de PVV en D66 in de gemeenteraad. Deze twee fracties willen maandag in een spoeddebat antwoorden over een brief die het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente stuurde over de vaststelling van de WOZ-waarde.

Begin deze maand viel bij mensen in Enschede-Zuid een brief van het GBT in de brievenbus. Of ze voor de vaststelling van de WOZ-waarde even elf foto’s wilden opsturen. Van de wc tot aan de slaapkamer. Mensen dachten aanvankelijk dat het om oplichting ging, maar het bleek wel degelijk een brief van GBT. In de krant zei het GBT dat de bewoners zelfs wettelijk verplicht zijn die foto’s te sturen.

PVV en D66 in de gemeenteraad van Enschede maken zich grote zorgen over deze brief. Zij hebben hierover samen 21 vragen gesteld die ze graag maandag in het spoeddebat beantwoord willen zien. De kwestie kan volgens hen niet wachten tot een ander moment, omdat de bewoners de foto’s al voor 30 oktober moeten opsturen. Vooral de privacy telt voor beide fracties zwaar.

Zonder huiszoekingsbevel

Fractievoorzitter Hidde Heutink van de PVV merkt in zijn vragen op dat de overheid zich steeds meer gaat bemoeien met de levens van de bewoners. Hij noemt de persoonlijke foto’s het meest droevige dieptepunt daarvan. Heutink vindt dat de overheid inwoners praktisch dwingt om zonder huiszoekingsbevel een kijkje in de woning te laten nemen. „Bent u bereid om dit idiote beleid stop te zetten?”

D66 vraagt zich af of in het verleden zonder die foto’s de WOZ-waarde altijd incorrect is geweest. En of nu die nauwkeurigheid van de waarde van de woning, als dat al het resultaat is, afweegt tegen de zeer grote inbreuk op de privacy.

Beide fracties willen ook weten of burgemeester en wethouders op de hoogte waren van deze pilot, waarom ie eerst in Enschede-Zuid is uitgevoerd en waarom het niet eerst aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Maandag wordt duidelijk of dit spoeddebat op de agenda komt.