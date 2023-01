Brandende vuilniswagen dumpt lading in Enschede: acht ton vuilnis op parkeerplaats

De chauffeur kwam er al rijdend achter dat er iets brandde in de lading van de wagen. Hij bedacht zich geen moment en sloeg de parkeerplaats aan de Runenberghoek op, een veiligere plek dan al rijdend op de weg. Eenmaal daar is de inhoud van de vuilniswagen op de parkeerplaatsen gekieperd.

Jerrycan en vuurwerkresten

Het gevolg is een enorme rotzooi aan de Runenberghoek. Een grijper is ter plaatse gekomen om het vuilnis weer rop te ruimen. Ook de brandweer is ter plaatse geweest om de vuilniswagen te controleren. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een jerrycan met benzine, die bij het afval terecht is gekomen. Tussen het vuilnis zaten ook resten van vuurwerk van afgelopen jaarwisseling.