Brandweer heeft woningbrand in Enschede snel onder controle: pand beschadigd

Stelling Wachttijd zwemlessen loopt op tot meer dan een jaar, gebrek aan badmees­ters knelt in Twente

ENSCHEDE - Wachttijden voor zwemlessen die oplopen tot meer dan een jaar en kantoormedewerkers die bijspringen als badmeester. Het tekort aan zweminstructeurs begint te knellen in de regio. Ook het tijdelijk sluiten van recreatiebaden, is niet langer taboe. „Als het niet meer veilig kan, moeten we dicht.”

29 juli