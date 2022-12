Broer, vriend of zanger Antoon als trouwambtenaar? Dat kan in Enschede

Je kunt je al laten trouwen door scheidsrechter Bas Nijhuis, maar die is dan ook beëdigd trouwambtenaar. Dat was tot nu toe de belangrijkste voorwaarde. Aanstaande bruidsparen konden kiezen uit elf trouwambtenaren van de gemeente of een vriend of familielid die in een andere gemeente al trouwambtenaar (babs) was. Daar komt verandering in, je kunt je laten trouwen door wie je maar wilt.