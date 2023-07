Bruno en Marianne moesten van de rechter hun volkstuin schoonvegen, de lol is er af: ‘Ze maken ons huwelijk kapot’

Enschedese Satudarah-le­den op vrije voeten, verdacht in grote cocaïne­zaak

De landelijke top van de in 2018 verboden motorclub Satudarah lijkt de afgelopen jaren op grote schaal betrokken te zijn bij het organiseren van cocaïnetransporten vanuit Ecuador of Brazilië naar Nederland. Dinsdag stond de vroegere ‘legerleiding’ van de club samen met een aantal prominente oud-leden in een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Den Bosch.