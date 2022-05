Buikdans? Of liever Bollywood dance of Afrodance? Ingrid verhuist dansstudio van binnenstad naar deze plek in Enschede

Dat is nogal een verandering…

„Ja, aan De Klomp had ik jaren mijn dansstudio Al Hayat en verkocht ik ook kleding. Maar met die kleine winkel ben ik in april gestopt. Het pand aan De Klomp paste daarom steeds minder bij me. Ook omdat de dansstudio blijft groeien en ik hier echt ruimte tekort kwam. Dus ik was al langer op zoek naar een mooie, nieuwe locatie.”

Van het centrum naar Enschede-zuid?

„Daar heb ik wel even over getwijfeld hoor. Moet ik die stap naar zuid wel nemen? Het centrum is zo mooi centraal gelegen. Het nadeel van de binnenstad was natuurlijk het gebrek aan parkeerruimte. Dat probleem heb ik op deze nieuwe locatie De Reulver 112B niet meer. Ik heb zelfs ruimte voor een oriëntaalse lounge, een workshopruimte, en een feestzaal. Ik kan alle kanten op met grote groepen en dat kon voorheen niet. En in Enschede-zuid wonen veel gezinnen dat is weer beter voor onze kinderactiviteiten.”

En je doet veel meer dan buikdansen?

„Buikdansen is nog steeds ontzettend populair. Maar ik geef nu ook afro dance, bollywood dansen en belly body fit. Je ziet dat mensen na de lockdowns weer meer vertrouwen hebben in de toekomst en abonnementen durven af te sluiten. En daarom hebben we ook nieuwe stijlen toegevoegd. Bij afro dance combineren we traditionele danstechnieken met dancehall. Dat is echt heel mooi, maar ook intensief. Het is nieuw en moet nog groeien. Bollywood dansen wordt gegeven door een Indiase dansdocente. En onze studio is echt alleen gericht op de vrouw.”

En dan ook nog een nieuw vrouwenontmoetingscentrum?

„Ladies First heet het inderdaad. Vrouwen komen al jaren bij me voor de verschillende dansstijlen. Ze komen niet alleen om te dansen, maar ook voor de sociale contacten. We organiseerden al veel evenementen en workshops. Ons jongste lid is 5 jaar en de oudste 78. En alle nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Ik wilde een plek creëren waar vrouwen op een laagdrempelige manier kunnen samenkomen. Maar het is zeker niet mijn bedoeling de plek van partijen als Alifa of Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede (SIVE) in te nemen. Ladies First is een plek waar ze zichzelf kunnen organiseren. Een plek waar ze ervaringen kunnen uitwisselen, hun netwerk kunnen vergroten, hun verhaal kwijt kunnen en samen kunnen dansen.”

Meer info via: www.ladiesfirstmeetingpoint.nl

Volledig scherm Ingrid Wijnbeek Sabajo: „Buikdansen is nog steeds ontzettend populair.” © Marieke Amelink