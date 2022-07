Buitenbad Aquadrome in Enschede hele zomer dicht, gemeenteraad in verweer: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

ENSCHEDE - Goede weersvoorspellingen of niet; als het aan exploitant Sportaal ligt, blijft het buitenbad van zwembad Aquadrome in Enschede de hele zomer gesloten. De reden? De hoge gasprijzen en een ernstig personeelstekort. Het zorgt voor verontwaardigde reacties. En een gemeenteraad die oproept te onderzoeken of het bad tóch open kan.

Er kan de hele zomer vakantie volop worden gezwommen bij het Aquadrome, maar niet buiten. „Het is een combinatie van factoren”, liet Riëtte Kromdijk van Sportaal al eerder weten. „De opstartkosten zijn hoog en het kost extra inzet aan personeel. Het is gewoon een bedrijfseconomische keuze.” Met 40 tot 50 procent hogere energiekosten moest het zwembad harde keuzes maken.

Verontwaardigd

Op sociale media reageren mensen vooral verontwaardigd. Zo schrijft Ernst Bergboer: „Ik kan mij jaren van zwemmen in een onverwarmd zwembad herinneren. De zon doet zijn werk wel. Of niet, dan is het wat kouder. Maar zwemmen kan.”

Demal Dogan van de politieke partij EnschedeAnders vraagt zich af waarom de toegangsprijs niet wordt verhoogd. „Verhoog de entree met 50 cent en gooi open dat ding.”

Motie ingediend

Ook tijdens de gemeenteraad van maandag 11 juli kwam zwembad Aquadrome ter sprake. Hidde Heutink, fractievoorzitter van de PVV Enschede, diende samen met het CDA een motie in en vroeg het college om te kijken of het buitenbad deze zomer toch niet open kan. „Het kan toch niet zijn dat de veertiende stad van Nederland geen buitenbad heeft?”

Volgens wethouder Niels van den Berg van Burgerbelangen Enschede is een onderzoek niet nodig. „Het financiële plaatje is niet de hoofdreden dat het buitenbad dicht blijft. Ze kampen met een groot personeelstekort, daar kunnen wij niets aan veranderen. Sportaal is een zelfstandig bedrijf en die gaat over de eigen bedrijfsvoering.”

De motie werd uiteindelijk met een stemverhouding van 27 voor en 9 tegen aangekomen. Margriet Visser van Enschede Anders kwam nog met een stemverklaring. „Wat mij betreft is er niet eens een onderzoek nodig en moeten we dat bad gewoon opengooien.”

Alternatief

Vooralsnog blijft het buitenbad van Aquadrome echter dicht, maar volgens teamleider Erik Kroeze is er genoeg te doen. „De klant staat voorop en daarom hebben we gekeken naar wat wel mogelijk is om deze zomer te zorgen voor het ultieme zwemuitje. Er is een programmering samengesteld waarbij plek is voor alle doelgroepen.”

Hij vervolgt: „Zo kunnen ouderen in de ochtend uren deelnemen aan Aqua Vitaal en is er voor de fanatiekeling Aqua Sport. Zwangere dames kunnen fit blijven met Aqua Zwanger en voor de allerkleinsten is er Aqua Mini. Natuurlijk is er ook de ruimte om baantjes te zwemmen in het sportbad, hier zijn zelfs extra blokken voor ingepland.”