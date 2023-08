Burgemeester Enschede grijpt in: grote groep Turkse fans ingesloten en afgevoerd uit centrum

Te veel stikstof­uit­stoot bij bouw ecoduct bij Boekelo, maar sloop niet nodig, zegt Raad van State

Bij de aanleg van het ecoduct Oudste Grond over de A35 bij Boekelo is te veel stikstof vrijgekomen. Dat is neergeslagen in het nabijgelegen natuurgebied Lonnekermeer en dat mag niet.