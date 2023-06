Burgemeester Jurgen van Houdt praat met koning over bedreigingen: ‘Ik heb voor dit vak gekozen, mijn kinderen niet’

Regionale denktank roept politiek op: ‘Zeg gewoon duidelijk dat windmolens in Twente onvermijde­lijk zijn’

Windmolens op zee zijn geen alternatief voor windmolens in Twente en geen windmolens in Twente is hoe dan ook een onmogelijke optie. Die boodschap moet veel duidelijker voor het voetlicht gebracht worden, vindt een ‘meedenktank’ van zeventien Twentse belangenorganisaties.