Burgerbelangen wint overtuigend in Enschede en gaat van 7 naar 10 zetels: ‘Ook in Lonneker nummer één, prachtig’

Sanet (52) was er op slag verliefd op en kocht Sprakel in ’t Bos: ‘Het theehuis zal altijd blijven zoals het is’

ENSCHEDE - Sprakel in ’t Bos blijft precies zoals het was. De nieuwe eigenaar Sanet Lesscher is dol op het charmante theehuis en alles blijft bij het oude, belooft Sanet. „Alleen hebben we naast de high tea nu ook een high wine op het menu.”

15 maart