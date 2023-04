Buurtbewoners blussen beginnende autobrand in Enschede

Leven in een tijd van ongekende prestatie­druk

We leven in een hectische samenleving, waarin de tijd steeds sneller lijkt te verlopen. Het is een jachtige prestatiemaatschappij, waarin iedereen zijn weg maar moet zien te vinden. We willen gelukkig zijn en vooral fit, vitaal en gezond blijven, ook als de jaren beginnen te tellen. Mensen worden tegenwoordig afgerekend op hun uiterlijk, hun status, hun functie en hun inkomen.