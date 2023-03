Buurtbusje 508 in Enschede rijdt al 25 jaar en stopt nog lang niet: ‘Het is geweldig mensen te mogen vervoeren’

Oud-eigenaar failliete slachterij Weyl uit Enschede opnieuw verdacht van faillisse­ments­frau­de

Frank W. is opnieuw verdachte in een fraudeonderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de voormalige eigenaar van de failliete Enschedese slachterij Weyl zich ook in zijn privéfaillissement schuldig gemaakt aan het wegsluizen van geld.