Buurtsuper in Lonneker twee weken dicht: tijdelijk ongemak voor ‘dorp op ’n bölt’

Nog geen duidelijk­heid over doorgaan MVV - Heracles

MAASTRICHT - Het is momenteel nog niet zeker of het duel MVV - Heracles, dat voor deze vrijdag om 20.00 uur op de rol staat, doorgaat. Het sneeuwt in Zuid-Limburg. Daardoor is het veld in de Geusselt bedekt met een dunne laag sneeuw.

13:08