Camera’s bij ondergrondse containers in Enschede gaan weer aan in strijd tegen afvaldump

Wielerspel 2023: laatste kans om te wisselen

De Tour de France maakt zich op voor de laatste week. Aan kop van het klassement is het razendspannend en in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia is dat niet anders. Alex Nijland uit Denekamp start dinsdagmiddag bij de zestiende etappe in de gele leiderstrui. De voorsprong op Joris Heuven bedraagt slechts 58 punten. Als je nog wil wisselen in het wielerspel, dan is dit de allerlaatste kans.