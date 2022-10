Camera’s snorren in de Boswinkeltunnel, voorlopig alleen nog maar als er een tester voorbijfietst

Er wordt al jaren gepleit voor camera’s in de fietstunnels onder de snelweg, door omwonenden en door enkele politieke partijen. De tunnels zorgen na een mishandeling, beroving en pogingen daartoe al jaren voor een gevoel van onveiligheid.

Cameratoezicht was tot nu toe niet mogelijk. De wet op de privacy stond niet toe dat iedereen die er fietste, werd gefilmd. Een groep van zo’n dertig vrijwilligers is daarop een tunnelwacht begonnen en sinds 2019 surveilleren ze ‘s avonds bij de fietsonderdoorgangen. De roep om cameratoezicht bleef echter bestaan. En komt er nu misschien wel.

Contact tussen telefoon en camera

Het gaat om een heel nieuw camerasysteem, dat voldoet aan de privacywet. Zo werkt het: op de Universiteit Twente is een app ontwikkeld die je downloadt op je telefoon. Daarmee geef je toestemming voor het filmen. De app activeert de camera als je eraan komt en zet hem uit als je eruit bent. Doe je dat binnen de normale tijd, dan wordt verondersteld dat je veilig bent en gebeurt er niks. Doe je er langer over, dan kan er iets gebeurd zijn, worden de beelden opgeslagen en gaat er een seintje naar een persoon of organisatie.

Met de test moet duidelijk worden of het systeem werkt zoals het is bedacht. Of het er ook komt en het gevoel van onveiligheid kan wegnemen, is afhankelijk van de testresultaten. Het is net zomin duidelijk of het in beide tunnels komt.

De test is in juli begonnen. Er zijn al wel resultaten, maar nog niet genoeg voor een conclusie, zo meent de gemeente. „De testfase is nog niet afgerond, dus het is te vroeg om inzichten te delen,” laat de gemeente weten. Er hebben zich zo’n dertig mensen voor de test aangemeld. Een klein aantal is er ook daadwerkelijk mee gestart.