Capoeira-meester in Enschede op non-actief na ongepast gedrag tegen leerlinge (17)

De Capoeira-verenging in Enschede heeft zijn trainer op non-actief gesteld, na een melding van ongepast gedrag tegenover een minderjarig lid. Het slachtoffer - een meisje van 17 - heeft zich gemeld bij de politie. ,,Dit had nooit mogen gebeuren.”

De trainer in Enschede is deze week op non-actief gesteld, in afwachting van een onderzoek. De website van de vereniging is offline gehaald. Ouders en kinderen zijn gisteravond geïnformeerd over het mogelijke misbruik.

,,Dit had nooit mogen gebeuren”, reageert een woordvoerder van de vereniging. Wat er precies gebeurd is, wil de vereniging niet zeggen. De 17-jarige leerlinge was nog niet lang lid en deed mee met het volwassenen-klasje in Enschede. De coach wordt er van verdacht onzedelijke voorstellen te hebben gedaan aan het meisje.



Tot daadwerkelijk seksueel contact kwam het niet, stelt de woordvoerder. ,,Dit is een hele nare situatie. Ouders moeten hun kinderen hier in vertrouwen naar toe kunnen brengen. De trainer heeft een voorbeeldfunctie, die moet gewoon integer zijn.”

Aangifte

De vereniging onderzoekt of er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden. Het meisje heeft zich gemeld bij de politie en overweegt aangifte te doen tegen haar coach, die begin dertig is.