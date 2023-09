Carel Eiting tekent voor 3 jaar bij FC Twente, maar debuteert hij ook tegen Volendam?

Pas geplaatste slagboom raakt 75-jarige Willy vol in het gezicht: kaak op drie plaatsen gebroken

Ze snapt nog niet hoe het heeft kunnen gebeuren. De 75-jarige Willy van den Berg reed in haar scootmobiel nietsvermoedend achter een auto aan om op het parkeerterrein van gebouwencomplex Spijker aan de Brugstraat te komen. Wat ze niet wist was dat er zojuist tussen twee gebouwen in een slagboom was geplaatst door woningcorporatie Welbions. De gevolgen waren desastreus.