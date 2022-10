Carlijn Kingma kijkt achter façades financiële wereld, haar tekening is nu te zien in Rijksmuseum Twenthe: ‘Geld is als water’

Brand verwoest karakteris­tie­ke Koetshuys in Enschede: eigenaar kon er bijna gaan wonen

ENSCHEDE - In ’t Koetshuys aan de Goolkatenweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan. Het voormalige studentenhuis werd de afgelopen maanden opgeknapt door de eigenaar. Volgens buurtbewoners was hij van plan er binnen twee maanden zelf in te trekken.

15 oktober