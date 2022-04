Carrière jagen bij Booster Festival in Enschede, met Jeangu Macrooy als hét grote voorbeeld

„Het Booster Festival is er om de creatieve muziekindustrie met elkaar te verbinden.” Dat zegt Karen Wijnen deze zaterdagmiddag in ArtEZ, waar de muziekconferentie van het Booster Festival plaats vindt. Aanstormend talent laat zich zien aan ‘belangrijke mensen in die business’ en hoopt op goede feedback. Zoals Enschedeër Rimme Rutten van de band Oh Wahle, de afsluiter in de grote zaal van Metropool.