CBR in Enschede zet pand af om ex-rijschoolhouder Henrie Kamps te weren: ‘Moet een keer ophouden’

Twentse studenten oneens met minister: bindend studiead­vies is stressvol, maar moet voorlopig blijven

De strenge beoordeling of studenten op de Universiteit Twente door mogen gaan met hun studie is stressvol. Maar de studenten willen er toch niet zo maar vanaf. Want studenten die het niveau niet aankunnen vallen eerder af. Dat is goed voor de kwaliteit van de opleiding.