CDA raakt bijna kwart zetels kwijt, opkomst historisch laag: belangrijkste conclusies van verkiezingen in de regio

1. Het CDA verliest fors

Het CDA heeft in deze regio een flinke klap gekregen. In totaal is de partij in Twente en Berkelland 21 zetels kwijtgeraakt, een verlies van 23 procent. Daarmee wordt Twente nog minder groen dan het ooit was. In 2018 waren de christendemocraten nog de grootste in zeven gemeenten, nu zijn ze dat nog in vier gemeenten.