Cel en behandeling voor Enschedese ‘opa’ na ontucht met kleindochter van 5

Natuurrubriek | met foto's Snoepende reeën in winters ochtendglo­ren

Het kan maar zo gebeuren. Op de heide, langs een bosrand, zelfs in de berm langs de snelweg. Onverwacht sta je oog in oog met een ree of zelfs een groepje reeën. Prachtig in het ochtendgloren of bij het vallen van de avond. Maar reeën laten zich op veel plaatsen ook overdag zien. Op plekken waar de afstand tot mensen groot genoeg is en ze zich veilig voelen.

10 december