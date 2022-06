Celstraffen van acht maanden voor vervoer en bezit van hennep ter waarde van 1 miljoen euro

Het bijzondere levensver­haal van Jan van der Hel, de bekendste curator van Twente: ‘Ik raak niet snel uit balans’

ENSCHEDE - Met omvangrijke dossiers als QtecQ, Twentse Graveer Industrie en Megahome is Jan van der Hel (72) misschien wel de bekendste curator van Twente. Maar wie is Jan? Een interview over zijn bijzondere jeugd, grote liefde en uitgestelde pensionering. „67 is geen heilige leeftijd.”

18 juni