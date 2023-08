Cenk Uguz (32) werd na een zwaar ongeluk ‘gewoon’ weer basisspeler bij HSC’21: ‘Voetbal is mijn uitlaatklep’

‘Spelletje’ met lichtkoe­pels loopt slecht af voor jongen (15) uit Enschede: ‘Ze daagden hem uit. ‘Durf je erop?’’

Een jongen van 15 jaar is donderdagavond zwaargewond geraakt bij basisschool De Zuidsprong in Enschede. Hij zakte door een lichtkoepel op het dak. Dat is niet voor het eerst: elf dagen geleden overkwam een ander kind hetzelfde. „Ze daagden hem uit. ‘Durf je op die koepel te staan?’ Toen ging het mis.”