Centric-directeur bevestigt vertrek topmensen: ‘Het kan kennelijk nog erger’

Gerard Sanderink benoemt razendsnel nieuwe CEO bij Centric

ENSCHEDE/GOUDA - Nog geen 24 uur nadat drie topmensen van zijn ict-bedrijf Centric opstapten heeft Gerard Sanderink een nieuwe ceo benoemd. Peter Mous wordt per 1 juli aanstaande de opvolger van Johan Taams. Het persbericht hierover is opmerkelijk vriendelijk over de vertrokken topmannen.

13:03